15.12.2020 (11:45)

В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция «Небо-УТ»

В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция «Небо-УТ».

Новая РЛС значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность.

Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УТ» продолжает серию систем РЛС «Небо-УТ» с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе.

Станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.), так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение. Новая РЛС повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства на Юге России.

Всего в 2020 году в войска ЮВО поступило на вооружение 8 новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе «Небо-УТ», «Подлет-К1», РЛС39Н6 и «Десна». Кроме того, прошли глубокую модернизацию на заводе ВПК РЛС «Терек», а также ряд высотомеров.

В рамках приема (передачи) нового оборудования военнослужащие также провели тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на аппаратную станции.

В ближайшее время все станции заступят на боевое дежурство.

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