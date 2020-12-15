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15.12.2020 (11:30)

Связисты Каспийской флотилии организовали связь полевых пунктов управления с кораблями

В рамках Единого дня связи с личным составом подразделений войск связи и военнослужащими подвижного узла связи (ПУС) Каспийской флотилии (КФл) прошла комплексная тренировка в пункте постоянной дислокации.

Тренировка проводилась в целях взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.

В ходе тренировки специалисты организовали связь с кораблями КФл, выполняющими задачи в пунктах базирования. Также военнослужащие выполнили ряд нормативов и развернули подвижные пункты связи для работы в полевых условиях на базе командно-штабных машин (КШМ), оборудованных средствами радиосвязи третьего поколения (радиостанции Р-171, Р-173, Р-134).

Основной целью учебных мероприятий являлась организация и подготовка каналов связи на ранее незадействованных частотах с использованием нового программного обеспечения.

Кроме того, связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций в пунктах постоянной дислокации, провели имитацию развёртывания передвижных станций связи, выполнили прокладку кабельных линий для передачи сигналов боевого управления.

Всего в тренировке приняли участие более 100 военнослужащих войск связи КФл, было задействовано около 10 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Войска связи
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