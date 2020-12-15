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15.12.2020 (11:15)

С Юга России 60 молодых людей отправятся служить в Президентский полк

На территории сборных пунктов Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев состоится торжественная отправка 60 новобранцев для прохождения военной службы в Президентском полку в Кремле.

Конкурс при отборе кандидатов для службы в Президентском полку достигал 28 человек на место. Все юноши из полных благополучных семей, обладают высокими морально-деловыми качествами, имеют рост от 175 до 190 см, остроту зрения без коррекции не хуже 0,7 на оба глаза, нормальное цветоощущение, разбирают шепот на дистанции не менее 6 м.

На всех призывных пунктах проводится обязательная термометрия призывников, оборудованы места для дезинфекции обуви, обработки рук, выдачи медицинских масок, проводится дезинфекция помещений.

Перевозка военнослужащих молодого пополнения на сборные пункты осуществляется на транспорте, прошедшем заблаговременную дезинфекционную обработку. По прибытии на сборные пункты призывники проходят обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. При убытии к местам прохождения военной службы на весь путь следования новобранцы обеспечиваются средствами гигиены и медицинскими масками. В залах ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов) организовано изолированное размещение личного состава, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Всего в ходе осеннего призыва военными комиссариатами в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) будет направлено в войска более 26 тыс. человек. Они будут проходить военную службу в основном в Южном и Западном военных округах и других силовых структурах России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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