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15.12.2020 (11:00)

Экипажи истребителей и бомбардировщиков ЮВО проведут дозаправку в воздухе на высоте более 5 км

В Ростовской области экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного округа отработают полеты с дозаправкой в воздухе.

Летный состав истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М выполнят наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары. Полеты пройдут днем и ночью.

Дозаправка в воздухе будет проводиться на высотах 5-6 тыс. м на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 м между ударными самолетами и воздушным танкером Ил-78.

В ночное время дозаправка будет выполняться с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ , Истребительная авиация
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