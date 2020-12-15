15.12.2020 (10:45)

Боевые пловцы отряда ПДСС КФл освоили навыки горной подготовки

В Дагестане прошло специальное занятие по горной подготовке с военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл).

Под руководством опытных инструкторов по горной подготовке военнослужащие изучили различные средства и методы изготовления страховочных систем, порядок изготовления страховочной системы с использованием станционных петлей. Особое внимание было уделено действиям военнослужащих в экстремальных условиях при отсутствии штатных индивидуальных страховочных систем.

Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по вязке узлов, надеванию и блокировке индивидуальной страховочной системы, маркировке веревки в бухту, практическому подъёму и спуску грузов по закреплённой верёвке. Кроме того, в рамках практической части занятия, боевые пловцы выполнили спуски и подъёмы на сложных участках скалодрома общей высотой 15 метров.

На заключительном этапе занятия инструкторы провели тренировку с боевыми пловцами по рукопашному и ножевому бою.

Важной особенностью учебных мероприятий являлось выполнение личным составом отряда ПДСС задач и элементов горной подготовки в полной экипировке, включая горное снаряжение.

Учебные мероприятия с боевыми пловцами были организованы в пункте базирования на новейшем скалодроме специализированного учебно-тренировочного комплекса (УТК).

Всего на специальном занятии по горной подготовке было задействовано более 30 военнослужащих отряда ПДСС флотилии.

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