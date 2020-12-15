15.12.2020 (10:30)

Армейская лыжница завоевала призовое место на этапе Кубка мира в Швейцарии

В швейцарском Давосе состоялся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, принесший представительнице ЦСКА Юлии Ступак (Белоруковой) серебряную награду.

Лейтенант Юлия Ступак (Белорукова) продемонстрировала второй результат (25 минут 23,8 секунды) в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. На полминуты ее опередила победительница этапа – американка Рози Бреннан. На третью ступень пьедестала почета взошла еще одна представительница США Хейли Свирбул.

В настоящее время Юлия занимает девятое место в общем зачете Кубка мира, набрав 158 очков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице