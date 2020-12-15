15.12.2020 (10:15)

В Главном командовании ВМФ подвели годовые итоги работы по подготовке фондов военных городков к отопительному периоду

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ об итогах проделанной на протяжении 2020 года работы по подготовке фондов военных городков к отопительному периоду.

Как было доложено главкому ВМФ на совещании, в результате совместной работы органов управления материально-технического обеспечения Главного командования ВМФ, органов управления материально-технического обеспечения флотов (Каспийской флотилии) были выполнены мероприятия по подготовке фондов военных городков к зимнему отопительному периоду, что позволило своевременно и без срывов войти в отопительный период более 1000 военным городкам, в которых эксплуатируется около 13 тысяч зданий казарменно-жилищного фонда, более 600 жилых домов и общежитий, 1500 коммунальных объектов и свыше 3,5 тыс. км инженерных сетей.

При подготовке к отопительному периоду было задействовано более 18 тысяч работников ФГБУ «ЦЖКУ» и КЭУ Черноморского флота, заблаговременно создан аварийный запас ремонтных материалов, укомплектовано 43 аварийно-ремонтные бригады.

Для осуществления контроля за ходом проведения отопительного периода 2020-2021 годов, своевременного и организованного устранения возникающих аварийных ситуаций в филиалах ФГБУ «ЦЖКУ» развернуты 31 диспетчерский пункт.

В воинских частях сформировано более 300 нештатных ремонтных бригад из числа военнослужащих и гражданского персонала.

По сравнению с 2019 годом, количество ремонтных бригад увеличилось более чем в 2 раза, что способствует оперативному реагированию на возникновение нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе отопительного периода.



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