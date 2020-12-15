15.12.2020 (10:00)
Ряды научно-производственной роты Воздушно-десантных войск в Туле пополнились новыми призывниками
Ряды десантников научно-производственной роты Воздушно-десантных войск пополнили 15 призывников, прибывших для прохождения службы в Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение.
Это пятый набор военнослужащих, среди которых немало потомственных оружейников, чьи отцы и деды ковали оружие Победы на предприятиях города-героя Тулы.
Лучшие из лучших выпускников Тульских вузов после проведения профотбора были отобраны для прохождения службы в этом элитном подразделении ВДВ.
Многие из призывников осуществили свою мечту, попав в Воздушно-десантные войска, при этом они продолжат заниматься своим призванием – разработкой технологий производства и внедрением новых решений на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.
В Тульской области научно-производственная рота появилась на базе гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ во взаимодействии с предприятиями военно-промышленного комплекса НПО «СПЛАВ» и ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» («КБП»).
Всего в научно производственной роте проходит службу порядка 40 солдат, которые наравне с остальными десантниками соединения познают азы военной науки.
Военнослужащие подразделения на практике сталкиваются с тем оружием, которое разрабатывается в конструкторских бюро, так как практически все разработки Тульских предприятий состоят на вооружении в Воздушно-десантных войсках.