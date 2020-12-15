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15.12.2020 (10:00)

Ряды научно-производственной роты Воздушно-десантных войск в Туле пополнились новыми призывниками

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Ряды десантников научно-производственной роты Воздушно-десантных войск пополнили 15 призывников, прибывших для прохождения службы в Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение.

Это пятый набор военнослужащих, среди которых немало потомственных оружейников, чьи отцы и деды ковали оружие Победы на предприятиях города-героя Тулы.

Лучшие из лучших выпускников Тульских вузов после проведения профотбора были отобраны для прохождения службы в этом элитном подразделении ВДВ.

Многие из призывников осуществили свою мечту, попав в Воздушно-десантные войска, при этом они продолжат заниматься своим призванием – разработкой технологий производства и внедрением новых решений на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

В Тульской области научно-производственная рота появилась на базе гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ во взаимодействии с предприятиями военно-промышленного комплекса НПО «СПЛАВ» и ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» («КБП»).

Всего в научно производственной роте проходит службу порядка 40 солдат, которые наравне с остальными десантниками соединения познают азы военной науки.

Военнослужащие подразделения на практике сталкиваются с тем оружием, которое разрабатывается в конструкторских бюро, так как практически все разработки Тульских предприятий состоят на вооружении в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Научные роты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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