15.12.2020 (13:00)

На полигоне под Ульяновском в зимнем периоде обучения пройдут интенсивную боевую подготовку более 2,5 тыс. военнослужащих ВДВ

На полигоне Поливно Ульяновского гвардейского соединения ВДВ военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательного батальонов выполнили первые боевые стрельбы отделений в ходе отработки тактики действия подразделений в различных видах общевойскового боя.

В ходе боевого слаживания военнослужащие сдают более 50 нормативов по тактической, инженерной, огневой, разведывательной, специальной подготовке и вождению боевых машин.

Для механиков-водителей и наводчиков-операторов стрельбы стали первым мероприятием боевой подготовки в зимнем периоде обучения, где они получили практический опыт и усовершенствовали полученные навыки.

Под прикрытием боевых машины десанта БМД-4М и бронетранспортёров БТР-82А военнослужащие отрабатывали перемещение на поле боя, ведя огонь из стрелкового оружия из различных положений.

Особое внимание уделялось умению использовать новейшие технические средства для сбора и оперативной передачи командованию сведений о противнике в условиях динамичных боевых действий. Личный состав разведывательных подразделений отработал приемы и способы выполнения специальных задач при организации и проведении засадных и рейдовых действий днем и ночью.

Наиболее ответственным элементом в подготовке десантников является выполнение ночных боевых стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д и вооружения боевых машин, не менее 30% которых пройдут в ночное время суток.

При этом большое внимание на занятиях уделяется подготовке подсвечиваемого мишенного поля. Для корректирования огня в ночное время используются трассирующие боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты.

На занятия привлечено более 600 военнослужащих в современной экипировке «Ратник», задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Всего в зимнем периоде обучения на полигоне Поливно боевую подготовку пройдут более 2,5 тыс. десантников Ульяновского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантный войск.

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