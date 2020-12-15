15.12.2020 (09:30)
Экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО выполнили полёты в сложных погодных условиях в небе над Крымом
Экипажи вертолётов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили полёты в сложных погодных условиях в небе над Крымом.
Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки армейской авиации ЮВО, базирующейся на территории Крымского полуострова.
Вертолётчики выполнили полёты в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и при боковом ветре.
Полёты проводились в дневное и в ночное время суток.
Также в ходе плановых учебных полётов экипажи вертолётов отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолётов, выполняющих условное десантирование подразделений.
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