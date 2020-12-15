15.12.2020 (09:16)

Механики-водители армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах учились ночному вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

Механики-водители многоцелевых легких бронированных тягачей (МТЛБ), а также легкобронированной техники подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах совершенствуют навыки вождения в условиях пересечённой местности, низких температур и снегопада.

Механики-водители боевой техники преодолевают различные препятствия – минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски, а также другие естественные и искусственные преграды.

Особое внимание в ходе занятий по вождению уделялось совершенствованию навыков управления боевой техникой с применением приборов ночного видения. Механики-водители учились ориентироваться на местности ночью в условиях светомаскировки и оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимательность и концентрацию, а также позволяют выработать и совершенствовать необходимые навыки и умения эксплуатации боевых машин в условиях низких температур, сильного порывистого ветра и ограниченной видимости.

Занятия поводились на специально подготовленных танкодромах

армейского корпуса ВВО, как в дневное, так и в ночное время. К ним было привлечено более 200 механиков-водителей и около 50 единиц боевой техники.

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