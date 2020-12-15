15.12.2020 (09:12)

Комплексная тренировка по обнаружению воздушных судов условного противника проведена специалистами радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО ВВО

Военнослужащие радиолокационных подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе комплексной тренировки пресекли попытку воздушных судов условного противника провести разведку.

Расчеты радиотехнических войск провели мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности с отработкой различных вводных.

Специалисты провели комплекс мероприятий, в ходе которого распознали воздушные объекты «противника», определили их координаты, скорость и направление полета.

Особое внимание было уделено оперативности передачи полученных данных на командный пункт систем управления противовоздушной обороной.

Кроме того, военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по получению, обобщению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в границах ответственности.

Тренировка проводилась с моделированием траектории полета летательных аппаратов различной классификации на максимальных и минимальных возможных высотах.

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