15.12.2020 (09:09)

Команда молодого пополнения прибыла в общевойсковое объединение ВВО в Приморье

Для дальнейшего прохождения военной службы в общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, прибыла очередная крупная команда призывников.

Свыше 450 новобранцев из Республик Татарстана, Башкирии, Челябинской, Омской и Новосибирской областей пополнили ряды мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений общевойсковой армии. В общей сложности в течение осенней призывной компании в объединение прибыло порядка двух тысяч военнослужащих из разных регионов страны.

Молодое пополнение, по окончанию двухнедельного карантина, пройдет курс общевойсковой подготовки, который продлится один месяц. По его завершению, военнослужащих ждет церемония приведения к Военной присяге.

Все военнослужащие пройдут первичное социологическое изучение. Прибывший личный состав разместится на территориях соединений и воинских частей в специальных расположениях. Они оборудованы в отдельных зданиях или этажах с изолированными от других подразделений выходами и лестничными маршами. Также призывники будут обеспечены комплектом медицинских масок и антисептиков

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