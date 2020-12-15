Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.12.2020 (09:05)

Военнослужащие ВВО применили средства РЭБ для перехвата управления беспилотников на учении в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от действий беспилотников условного противника методом перехвата управления и принудительной посадки.

Экипажи современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Тем самым специалисты РЭБ танкового соединения ВВО отработали задачи по прикрытию командных пунктов от воздействия технических средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ВВО в Бурятии подвели итоги боевой подготовки за летний период обучения
Курсанты-морпехи Дальневосточного ВОКУ захватили важные объекты условного противника, десантируясь с воздуха
Беспилотные летательные аппараты условного противника уничтожены расчетами ЗРПК «Панцирь-С» ВВО в Хабаровском крае
Военный комиссариат ВВО в Амурской области призвал более 95 процентов новобранцев от плана осеннего призыва

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false