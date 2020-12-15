15.12.2020 (07:08)

Курсанты-морпехи Дальневосточного ВОКУ захватили важные объекты условного противника, десантируясь с воздуха

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоялись занятия по тактике с отработкой задач по захвату критически важных объектов условного противника. Группы курсантов были переброшены на вертолетах на полигон и успешно действовали, десантируясь с воздуха.

По условию учения, морпехам предстояло обезвредить укрепленные артиллерийские огневые позиции и узел связи условного противника, занятые на выгодном рубеже.

Группы морпехов были оперативно доставлены в район десантирования с использованием вертолетов Ми-8, где были проведены прыжки с современным парашютом Д-10 и спуск с зависшего вертолета на специальных тросах. После высадки на разных точках, группы курсантов провели штурм «вражеских» позиций. Задача была успешно выполнена.

Учение было проведено на полигоне Дальневосточного ВОКУ в Амурской области. Отработка задач производилась в условиях установившихся низких температур в – 25 градусов по Цельсию. Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице