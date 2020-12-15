Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.12.2020 (07:01)

Свыше тысячи связистов Амурского объединения ВВО приступили к состязаниям первого этапа конкурса «Уверенный прием-2021»

 В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовал первый отборочный этап конкурса Армейских международных игр-2021 «Уверенный прием».

Участникам состязаний необходимо будет выполнить нормативы на радиостанциях средней мощности, цифровых радиорелейных станциях, подвижных цифровых радиорелейных станциях и аппаратных комплексах.

Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях строят радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, обеспечивающие связь органов управления с командирами подразделений, передавая по защищенным линиям цифровую информацию.

Всего в конкурсе принимает участие более 1 тысячи военнослужащих объединения. По результатам первого этапа будут выявлены сильнейшие специалисты связи, которые поборются за звание лучших в объединении в середине февраля на одном из полигонов Приамурья.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение бронетранспортёров БТР-82А на плаву
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям
Около 2 тыс. экипажей и расчетов примут участие в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2021 в ЮВО
Саперы ЮВО в Чечне применили комплекс разминирования МИКР в рамках мероприятий по очистке территорий

Метки:
АрМИ , Уверенный прием , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false