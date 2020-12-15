15.12.2020 (07:01)

Свыше тысячи связистов Амурского объединения ВВО приступили к состязаниям первого этапа конкурса «Уверенный прием-2021»

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовал первый отборочный этап конкурса Армейских международных игр-2021 «Уверенный прием».

Участникам состязаний необходимо будет выполнить нормативы на радиостанциях средней мощности, цифровых радиорелейных станциях, подвижных цифровых радиорелейных станциях и аппаратных комплексах.

Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях строят радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, обеспечивающие связь органов управления с командирами подразделений, передавая по защищенным линиям цифровую информацию.

Всего в конкурсе принимает участие более 1 тысячи военнослужащих объединения. По результатам первого этапа будут выявлены сильнейшие специалисты связи, которые поборются за звание лучших в объединении в середине февраля на одном из полигонов Приамурья.

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