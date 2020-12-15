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15.12.2020 (05:00)

Торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, оснащенного ракетным комплексом «Ярс» мобильного базирования, состоялась в Алтайском крае

В преддверии Дня РВСН в Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс».

Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь».

Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке.

В Барнаульском ракетном соединении создана уникальная инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха подразделений РВСН.

День Ракетных войск стратегические ракетчики отмечают 17 декабря. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Ракетные войска
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