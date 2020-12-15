15.12.2020 (05:00)
Торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, оснащенного ракетным комплексом «Ярс» мобильного базирования, состоялась в Алтайском крае
В преддверии Дня РВСН в Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс».
Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь».
Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке.
В Барнаульском ракетном соединении создана уникальная инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха подразделений РВСН.
День Ракетных войск стратегические ракетчики отмечают 17 декабря.