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15.12.2020 (09:00)

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжили уничтожение взрывоопасных предметов, найденных на территории Нагорного Карабаха

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Большую часть взрывоопасных предметов с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании в Нагорном Карабахе составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.

За прошедшие сутки российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности, очищено 1,5 км дорог, обнаружено и вывезено на специальный оборудованный полигон, для уничтожения взрывным методом 189 взрывоопасных предметов.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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