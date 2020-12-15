15.12.2020 (09:00)

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжили уничтожение взрывоопасных предметов, найденных на территории Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжили уничтожение взрывоопасных предметов, найденных на территории Нагорного Карабаха

Большую часть взрывоопасных предметов с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании в Нагорном Карабахе составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.

За прошедшие сутки российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности, очищено 1,5 км дорог, обнаружено и вывезено на специальный оборудованный полигон, для уничтожения взрывным методом 189 взрывоопасных предметов.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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