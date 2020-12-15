15.12.2020 (09:00)
Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжили уничтожение взрывоопасных предметов, найденных на территории Нагорного Карабаха
Большую часть взрывоопасных предметов с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании в Нагорном Карабахе составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.
За прошедшие сутки российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности, очищено 1,5 км дорог, обнаружено и вывезено на специальный оборудованный полигон, для уничтожения взрывным методом 189 взрывоопасных предметов.
Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.