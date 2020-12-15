15.12.2020 (23:20)

В Ивановской области проходит учение РВСН

В Ивановской области проходит учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В ходе маневров автономные пусковые установки мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

Военнослужащие отработывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Колонна ПГРК «Ярс» во время совершения марша преодолела условно зараженный участок местности. По замыслу учения, «диверсанты» использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок.

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