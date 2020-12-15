15.12.2020 (00:30)

В Дальневосточное соединение Дальней авиации прибыли выпускники лётных ВУЗов 2020 года.

В войсковых частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, ведётся работа по вводу в строй молодых лейтенантов, выпускников лётных ВУЗов ВКС 2020 года.

Данное мероприятие пройдёт в несколько этапов, в ходе которых командование войсковых частей поставит военнослужащих на все виды довольствия, а также обеспечит их жильем по месту службы.

Молодые офицеры сдадут необходимые зачеты для проверки уровня профессиональной, специальной и общевойсковой подготовки, физического развития и методическим навыкам.

За выпускниками закреплены наиболее опытные специалисты, воспитатели и наставники из числа руководящего состава.

По окончании становления молодых офицеров в рядах дальневосточного соединения дальней авиации, лейтенанты сдадут нормативы по тактической, технической, специальной, методической, строевой, физической, огневой подготовке и общевоинским уставам.

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