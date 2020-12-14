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14.12.2020 (22:02)

Реактивные артиллерийские подразделения Сухопутных войск перевооружаются на новые РСЗО «Торнадо»

В Сухопутных войсках продолжается плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо».

РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и «Ураган». Кроме того РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», обладающая автоматизированной системой наведения на цель, придет на смену БМ-21 «Град». Перевооружение  планируется осуществить к исходу 2027 года.

Современные РСЗО «Торнадо» - это не только средство поражения площадных целей, но и высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных дальностях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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