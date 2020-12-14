14.12.2020 (20:48)

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении прошел дивизионный чемпионат по самбо

В спортивном комплексе гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка в г. Новороссийске прошел трёхдневный открытый чемпионат горного соединения Воздушно-десантных войск по самбо.

Более 60 военнослужащих из всех воинских частей и подразделений соединения в 7 весовых категориях боролись за победу.

В первый день соревнований было проведено взвешивание участников и осмотр медицинским персоналом. Во второй и третий день соревнований прошли непосредственно схватки и награждение победителей.

Соревнования проводились по круговой системе в весовых категориях с определением чемпионов и призеров в личном первенстве.

В командном зачете 1 место заняли представители гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, на втором месте оказалась команда гвардейского Артиллерийского полка и 3 место, в упорной борьбе, заняли представители гвардейского Кавказского казачьего полка, дислоцируемого в городе Ставрополь.

Все победители и призеры соревнований были награждены кубками и грамотами. По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит прославленное соединение на первенстве Воздушно-десантных войск.

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