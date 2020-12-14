14.12.2020 (20:31)
Будущие военные медики посетили музей Военно-медицинской академии
Курсантам первого курса Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова провели обзорную экскурсию по истории Академии и отечественной военной медицины.
Будущие медицинские специалисты Министерства обороны Российской Федерации предметно ознакомились с богатой историей ведущего медицинского ВУЗа страны, заслушав краткие лекции о знаменитых выпускниках, преподавателях, врачах и учёных Военно-медицинской академии.
Кроме того, курсантам были представлены уникальные экспонаты, хранящиеся в стенах Академии, включая «План столичного города Санкт-Петербурга» 1753 года. На Плане обозначен архитектурный комплекс Военно-сухопутного и Адмиралтейского госпиталей на Выборгской стороне, с которых начиналась история военной медицины Петербурга.
В историко-мемориальном зале Военно-медицинской академии также хранится наполеоновская ваза из Парижа, которая, по легенде, была дарована Александром I главному санитарному инспектору русской армии Якову Виллие в благодарность за то, что он спас Императору жизнь в ходе Аустерлицкой битвы.
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова является ключевым высшим медицинским учреждением России, подготавливающей военнослужащих медицинской службы Вооруженных Сил, ежегодно из ее стен выпускаются сотни высококлассных военных врачей.