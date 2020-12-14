Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.12.2020 (20:18)

В филиале военной академии МТО в г. Омска курсанты 4 курса начали защищать курсовые проекты

В рамках изучения дисциплины «Проектирование военных гусеничных и колесных машин» на кафедре «Боевых гусеничных, колесных машин и военных автомобилей» курсанты 4 курса обучения завершили разработку и приступили к защите выполненных курсовых проектов.

Курсовые проекты выполнялись обучающимися самостоятельно на основе индивидуальных заданий, разработанных на кафедре. Организованное проведение курсового проектирования является полезной школой для научной и профессиональной подготовки будущих специалистов. Непременным условием успешного выполнения курсантами курсовых проектов является их теоретическая подготовка, максимальная самостоятельность и творческое отношение к делу, личная ответственность.

С курсового проектирования начинается профессиональное становление обучающихся, определение их наклонностей в самостоятельном решении инженерных задач, связанных с будущей деятельностью. На курсовом проектировании проверяется способность курсантов творчески мыслить и находить оптимальные пути в выборе технических решений. В ходе выполнения курсовых проектов происходит наиболее активный процесс закрепления знаний, полученных на лекциях и других занятиях, пополнение этих знаний путем самостоятельного обращения к специальной литературе, вспомогательным и справочным пособиям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военном университете обсудили влияние информационной среды на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих
В Нижнем Тагиле воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса выполнили первые самостоятельные прыжки с парашютом
Программа «Военная приемка» посвятила новый выпуск 200-летию Военной академии РВСН
Всеармейская онлайн-конференция к 100-летию генерал-майора медицинской службы Ильи Дерябина прошла в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

Метки:
Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false