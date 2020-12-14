14.12.2020 (20:13)

«Мы вернем Отчизне нашей память»

сбора информации о военных госпиталях, эвакогоспиталях и военнослужащих, проходивших там лечение, направлена на сохранение исторической памяти.

Непростую и кропотливую архивную работу по этому проекту проводит фонд местного сообщества «Город будущего», что в Чебаркуле Челябинской области, вместе юнармейцами спортивного военно-патриотического клуба «Снайпер» местного отделения ДОСААФ и бойцами поискового отряда «Опора – Чебаркуль» Верой Ковалевой, Марией Степановой, Алисой Солдаткиной и Екатериной Фаизовой.

В Чебаркуле расположен уникальный архитектурный ансамбль, основанный в 20-ых годах прошлого века. Изначально он создавался как кумысолечебница, но зенит его полезности пришелся на военные годы, когда здесь был открыт эвакогоспиталь под № 4012 и дислоцировался он на месте современного тубсанатория «Чебаркуль». В эвакогоспиталь поступали только воины с легочными ранениями верхнего плечевого пояса. Неслучайно для учреждения с таким профилем было выбрано место чебаркульского санатория. Здесь даже воздух лечит – сосновый бор, плотной стеной окружавший госпиталь, помогал ставить на ноги бойцов с ранениями органов дыхания не хуже врачей. Чтобы поставить солдат на ноги, проводили сложные операции, применяли передовые по тем временам методы – светолечение, электролечение и торфолечение. По архивным записям, более 75% вылечившихся возвращались в действующую армию.

Основными направлениями сбора информации у поисковиков являются запросы в Центральный архив Минобороны России; встречи с людьми, которые знают историю о работе эвакогоспиталей в военные годы из рассказов своих родителей и знакомых; местные газеты и различные публикации периода 1941-1945 годов, хранящиеся городском архиве. Фонд местного сообщества «Город будущего» и его помощники из ДОСААФ продолжают активную работу по проекту «Мы вернем Отчизне нашей память».

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