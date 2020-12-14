14.12.2020 (20:06)

Юные моряки состязались в Северной столице

В морской школе ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошли по морскому (флотскому) биатлону, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Юные моряки боролись за кубки имени Героев Советского Союза Александра Маринеско, Ивана Дубяги и Героя России Михаила Моцака.

Соревнования совместными усилиями межрегиональное отделение ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области и морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» при поддержке ассоциации гребно-парусных судов.

На торжественном открытии турнира участников приветствовали депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, председатель местного отделения ДОСААФ Александр Ваймер, начальник морской школы ДОСААФ Анатолий Моцак и директор морского технического колледжа Виктор Никитин.

Команды воспитанников морских клубов, морских классов общеобразовательных учреждений и профессиональных учреждений морской направленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области соревновались в нескольких дисциплинах: гребля-индор (гребля на эргометрах), плавание на дистанции 25 и 50 метров, навигационная прокладка маршрута для судна и морской биатлон, включавший в себя вязание узлов и выброску легости на точность.

Такие состязания, по свидетельству организаторов, - один из способов привить молодежи любовь к морю и в будущем вырастить профессиональные кадры. Турнир в этом формате прошел во второй раз.

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