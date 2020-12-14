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14.12.2020 (20:00)

Военные инженеры ЗВО завершили работы по разбору аварийных зданий в Ленинградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили работы по разбору хозяйственных сооружений и зданий бывших военных городков, находящихся на территории воинских частей армии. 

Мероприятия были проведены в рамках тактико-специального учения без отрыва военнослужащих от боевой учебы. Инженеры при помощи тяжелой техники произвели разрушение зданий бывших складов военно-технического имущества, ракетно-артиллерийского вооружения, нежилых построек, представлявших угрозу для жизни и здоровья личного состава.

Всего, в течении года более 100 военнослужащих полка провели разбор около 40 сооружений.  Объекты повышенной опасности были уничтожены методом дистанционного подрыва после проведения предварительной инженерной разведки местности. 

В ходе учений инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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