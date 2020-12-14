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14.12.2020 (19:53)

Более 2,5 тысяч призывников пополнили общевойсковую армию ЗВО в Ленинградской области

В соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе призыва «Осень-2020» прибыли для дальнейшего прохождения военной службы по призыву более 2,5 тысяч военнослужащих.

Перевоз от сборных пунктов до воинских частей был организован на военном автотранспорте, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК перед погрузкой личного состава и по прибытии команд к месту назначения.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций, на пункте приема личного состава бригад и полков  были развернуты посты барьерного контроля с бесконтактной термометрией, обработкой одежды, обуви и рук военнослужащих. 

Кроме того, в казарменных помещениях, перед заселением личного состава,  была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасада здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты -  антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски.

Около тысячи военнослужащих артиллерийских, общевойсковых, разведывательных соединений армии уже приняли воинскую присягу и приступили к освоению программы одиночной военной  подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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