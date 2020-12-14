14.12.2020 (19:43)

Главком ВМФ России открыл уникальную фотовыставку «Аристократы морей» в Адмиралтействе

Сегодня, 14 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге, в здании Адмиралтейства под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоялось открытие уникальной фотовыставки «Аристократы морей», посвященной русским морякам, которые 200 лет назад под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли шестой континент – Антарктиду. Организатор фотовыставки - Фонд «Морское фотографическое собрание». Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

Ленточку в ходе церемонии открытия выставки перерезали Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов и художник-дизайнер Росита Руис.

В коротком приветственном слове Адмирал Николай Евменов поблагодарил организаторов выставки и авторов, представленных на ней работ за актуальность мероприятия, а также вручил благодарственное письмо Александру Алякринскому. В письме отмечен большой вклад организаторов проекта в популяризацию отечественных флотских традиций и высокое мастерство фотохудожников.

«Символично, что выставка «Аристократы морей» открыта в здании Адмиралтейства, где создавались первые корабли Российского флота, где рождались замыслы и планы великих русских географических экспедиций. Надеюсь, что сотрудничество Главного командования ВМФ и организаторов фотовыставки «Аристократы морей» станет традицией», - сказал Адмирал Николай Евменов на церемонии.

«Уверен, что следующим практическим шагом нашего взаимодействия станет наступающий 2021 год, - год 325-летия Российского Флота. Именно в наступающем году, при нашей поддержке «Аристократы морей» приступят к подготовке еще одного уникального выставочного проекта, рассказывающего о современных подводных лодках и надводных кораблях Военно-Морского Флота, экипажи которых выполняют задачи в Мировом океане под славным Андреевским флагом. «Аристократы морей» получат возможность посетить корабли, подводные лодки различного класса, выйти на отдельных кораблях в море, поучаствовать в экспедициях гидрографических судов ВМФ. Мастерство фотохудожников «Морского фотографического собрания» позволит создать уникальную картину современного Военно-Морского Флота», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии открытия фотовыставки «Аристократы морей» в Адмиралтействе.

«В этом году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, организаторы посвятили выставку русским морякам, которые 200 лет назад под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли шестой континент – Антарктиду. Эта славная экспедиция началась в Кронштадте, и завершилась в июле 1821-го года. После возвращения из дальнего двухлетнего похода Лазарев заслуженно стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя, а Беллинсгаузен командующим Балтийским флотом и военным генерал-губернатором Кронштадта. При этом, как гласит летопись, жизнь этих мореплавателей сложилась таким образом, что после совместного похода к новой земле они никогда больше не встречались. Выставка «Аристократы морей» спустя 200 лет вновь объединила имена двух величайших русских мореплавателей, а также знаковые для их судеб города – Кронштадт и Севастополь», - сказал в ответной речи Александр Алякринский.

Затем, для группы офицеров и адмиралов Главного командования ВМФ была проведена экскурсия по выставке ее организатором Александром Кильметом. Церемония и экскурсия по выставке были проведены в строгом соответствии с требованиями по недопущению новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году выставка «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» была представлена в Российском центре науки и культуры в Праге, в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе, в Морском музее Ушуайя в Южной Америке на Огненной Земле, на выставочных площадках в Гранаде (Испания), в Лиссабоне (Португалия), в Гостином дворе в Москве, Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова в Севастополе, в Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца, Центральном военно-морском музее.

Представленные фотокартины охватили величественность знаменитых учебных парусных судов российского флота – «Крузенштерн», «Паллада», «Седов», «Мир», «Херсонес», «Надежда». В своих работах авторам удалось гармонично объединить изящную красоту парусников и мощь стихии, передать естественность природы и несокрушимость силы духа.

Фотовыставка «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» в Адмиралтействе организована при поддержке Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО «Объединённая судостроительная корпорация», Российского исторического общества, Русского географического общества, «Rosita Ruiz – агентства дизайна и рекламы».

Справочно:

Фонд «МОРСКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» образован 05.12.2016 года.

Фотокартины авторов находятся в фондах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, Морском музее города Ушуайя (MUSEO MARÍTIMO Y EX PRESIDIO DE USHUAIA), Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург), Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (Севастополь), Международном детском центре «АРТЕК», Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток), Детском морском центре Ялты, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (Калининград), Филиале Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище), АО «Объединённая судостроительная корпорация», ФГУП «Росморпорт», на лайнере «Князь Владимир», в Русском Доме в Барселоне (Casa de Rusia en Barcelona), на Московском подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, в частных коллекциях в России, Франции, Испании, Германии, Японии, Китая, США.

Города, где экспонировались фотокартины Морского фотографического собрания: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада, Севастополь, Лиссабон, Кронштадт

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