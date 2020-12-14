14.12.2020 (19:37)

Более 600 спортсменов приняли участие в «Играх Героев» на Кубок ЦСКА

В открытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошло спортивно-массовое мероприятие – «Игры Героев» за Кубок ЦСКА. В соревнованиях приняли участие более 600 человек.

«Игры Героев» – уникальный формат командных состязаний. На них любой человек, даже без предварительной подготовки, может проверить свои силы, скорость, гибкость и выносливость.

Во время испытаний «Игр Героев» за Кубок ЦСКА каждая команда состояла из 2 мужчин и 1 женщины. Участники должны были как можно быстрее, и при этом правильно, пройти три этапа соревнований: комплекс по общей физической подготовке, беговую эстафету и мини-полосу препятствий. За правильным выполнением каждого комплекса упражнений следят тренеры «Лиги Героев».

Лучшие команды попадали в финал, где соревновались на большой полосе препятствий, включающей бег и силовую подготовку.

В рамках эстафеты по общей физической подготовке участники проходили комплекс с использованием лыжного тренажёра, который имитировал бег на лыжах.

Как всегда, на поле манежа ЦСКА кипели не шуточные страсти. Участники выкладывались на все сто процентов, показывали свои лучшие качества и свою отличную физическую подготовку. Каждый подбадривал не только своих товарищей по команде, но даже соперников.

В финале развернулась нешуточная борьба, накал эмоций был невероятным. И все же самые выносливые, самые крепкие смогли подняться на пьедестал.

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