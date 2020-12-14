14.12.2020 (19:35)

Победа конькобежца армейского клуба в масс-старте и другие итоги заключительного дня Всероссийских соревнований в Челябинске

В Челябинске завершились традиционные 15-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы ледового дворца «Уральская молния». В заключительный день турнира армейцы завоевали пять наград разного достоинства: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

Старший лейтенант Руслан Захаров стал лучшим в мужском масс-старте на 16 кругов на традиционных 15-х Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы ледового дворца «Уральская молния».

С результатом 8 минут 10,56 секунды Захаров обогнал Данилу Семерикова (8 минут 10,57 секунды) и Егора Школина (8 минут 11,28 секунды), ставших серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Также Руслан Захаров продемонстрировал второй результат – 1 минута 49,13 секунды – на дистанции 1 500 м. Первенствовал с результатом 1 минута 49,05 секунды Даниил Беляев. Третьим финишировал Сергей Трофимов, пробежавший дистанцию за 1 минуту 49,26 секунды.

Елизавета Голубева (Казелина), как и Захаров, стала на дистанции 1 500 м в Челябинске второй. Спортсменка показала время 1 минута 59,35 секунды, уступив лишь Евгении Лаленковой (1 минута 59,05 секунды). Третье место заняла Елена Еранина – 2 минуты 1,87 секунды.

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