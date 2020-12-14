14.12.2020 (19:31)

Армейские спортсмены стали победителями третьего этапа Кубка мира по скелетону

На третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в австрийском Инсбруке прошли соревнования по скелетону. Армейские спортсмены Елена Никитина и Александр Третьяков завоевали по золотой награде.

Прапорщик Елена Никитина одержала уверенную победу на третьем этапе Кубка мира по скелетону, преодолев дистанцию за 53,74 секунды. Второе место с отставанием в 0,28 секунды заняла нидерландка Кимберли Бос. Бронзовым призером стала австрийка Янин Флок – отставание 0,45 секунды.

Отметим, что в этот раз победительница определялась по итогам только второго заезда, поскольку во время преодоления дистанции в первой попытке представительница Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум врезалась в швабру.

Александр Третьяков и Мартинс Дукурс из Латвии показали по итогам двух попыток в мужском заезде одинаковый результат – 1 минута 45,52 секунды – и разделили первое место. Третьим, отстав на 0,02 секунды, стал россиянин Никита Трегубов.

Благодаря результатам, показанным на третьем этапе, Елена Никитина заняла третье место в общем зачете Кубка мира. Елена набрала 587 баллов, уступая после трех стартов австрийке Жанин Флок (650) и Кимберли Бос из Нидерландов (620). На счету Александра Третьякова 521 балл и шестое место в общем зачете.

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