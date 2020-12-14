14.12.2020 (19:02)

В Подмосковье около 500 военнослужащих пополнили военную школу поваров ЗВО

В Подмосковье порядка 500 военнослужащих пополнили военную школу поваров Западного военного округа в ходе осеннего призыва-2020 и приступили к практическим занятиям по специальной подготовке с поварами и пекарями по приготовлению пищи и выпечке хлеба.

За 4 месяца обучения в школе поваров военнослужащие проходят месячный курс интенсивной общевойсковой подготовки и 3-х месячный курс подготовки по специальности, что позволяет им самостоятельно приготавливать до 120 различных блюд в объеме установленной для повара категории.

После изучения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооруженных Силах РФ в стационарных условиях, курсанты изучат порядок развертывания продовольственного пункта батальона и приготовление пищи в полевых условиях с использованием передвижного хлебопекарного блока, передвижной хлебопекарной печи, а также кухни передвижной блочной модернизированной и передвижной автомобильной кухни.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, а также других силовых ведомств.

Всего за время существования военной школы поваров Западного военного округа было подготовлено свыше 20 тысяч высококвалифицированных кулинаров и пекарей.

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