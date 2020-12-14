14.12.2020 (18:52)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО уничтожили технику и живую силу условного противника из гранатометов

В Московской области на полигоне «Алабино» с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Военнослужащие уничтожили живую силу и бронированную технику условного противника с помощью кумулятивных и осколочно-фугасных зарядов. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 200 до 350 метров из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по танкам условного противника находящихся на рельсовой платформе для отработки огня по движущимся целям.

Также военнослужащие произвели обстрел живой силы противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии от 800 до 1500 метров до цели.

В занятиях по боевой стрельбе приняло участие свыше 200 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения. Стрельбы прошли в рамках заключительного этапа сборов с гранатомётчиками танкового объединения ЗВО.

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