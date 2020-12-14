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14.12.2020 (18:48)

Российские военнослужащие в Приднестровье отметили день святого апостола Андрея Первозванного

 Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении посвященное дню святого апостола Андрея Первозванного.

Праздничное богослужение прошло в храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Мероприятие провели с соблюдением всех карантинных мер направленных на недопущение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В завершении праздничной службы личный состав и прихожане храма совершили крестный ход с иконой святого апостола Андрея Первозванного, который возглавили начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков и настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Валерий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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