14.12.2020 (18:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие со специалистами тылового обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со специалистами роты материального обеспечения.

На теоретическом этапе занятия военнослужащие изучили такие вопросы как нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.

В ходе практического занятия специалисты тылового обеспечения отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.

Занятие со специалистами тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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