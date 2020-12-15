15.12.2020 (00:00)

Сегодня исполняется 69 лет радиотехническим войскам ВКС

Сегодня исполняется 69 лет радиотехническим войскам (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС).

Радиотехнические войска являются родом войск ВКС. Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

В мирное время все радиотехнические подразделения и командные пункты частей радиотехнических войск несут боевое дежурство

по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. Так, в 2020 году дежурными силами РТВ обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов, выявлено более тысячи фактов полёта иностранных самолётов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году.

Развитие средств воздушно-космического нападения иностранных государств не стоит на месте: ведутся активные исследования в области создания гиперзвукового оружия, стремительно растут возможности беспилотной авиации.

Обоснованным и логичным ответом на эти вызовы является создание передового эшелона системы радиолокационной разведки. Уникальная РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила с 1 декабря 2019 г. на боевое дежурство и способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1500 км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полётов авиации всех типов.

В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона, в том числе Сирии.

Планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях. Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне.

Для оперативного наращивания боевых возможностей РТВ

на угрожаемых направлениях в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, каждое из которых способно вести радиолокационную разведку над территорией, сравнимой с Францией или Германией. Продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на востоке страны. В этом регионе

несут боевое дежурство подразделения РТВ, оснащённые современными комплексами средств автоматизации «Фундамент-М» и РЛС дежурного

и боевого режима, такими как «Небо-М», «Подлёт», «Каста-2-2», «Сопка»

и другие.

Высшей формой подготовки любых родов войск в мирное время являются тактические учения. В связи с этим необходимо отметить успехи личного состава, достигнутые в ходе боевой учебы. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровня, из которых более двадцати – с выходом на полигоны Воздушно-космических сил Телемба и Ашулук.

Справочно:

Возникновение и развитие РТВ неразрывно связаны с развитием военной авиации. Ещё в первой мировой войне с появлением авиации была создана ПВО. Интересы ПВО потребовали создания особой службы разведки воздушной обстановки, на которую возлагалось наблюдение за появлением авиации противника и оповещение войск ПВО и гражданского населения о воздушной опасности. Наиболее значимыми для РТВ стали 1980-е годы. Этот период характеризуется качественными изменениями в оснащении войск. В части поступали мощные радиолокационные комплексы и станции, вобравшие в себя лучшие достижения ученых в области радиотехники и информатики. Осваивались средства автоматизации нового поколения, существенным отличием которых от предшественников явилось значительное расширение круга решаемых задач и объема обрабатываемой информации о воздушной обстановке.

С 1 августа 2015 года радиотехнические войска вошли в состав ВКС и выполняют свои задачи по предназначению.

Радиотехнические войска (РТВ) являются родом войск Воздушно-космических сил (ВКС). Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице