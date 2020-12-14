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14.12.2020 (18:00)

Эксперты Военной академии Генштаба обсудили работы, выдвинутые на соискание госпремии им. Маршала Жукова

Общественное обсуждение работ, выдвинутых на соискание Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 2021 году, состоялось в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В профильном совещании приняли участие сотрудники Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ, а также представители центральных органов военного управления.

Положительно рассмотрены работы «Информационный ресурс «Память народа»» и «Исторический географический атлас».

Премия имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова ежегодно присуждается в области военной науки, создания вооружений и военной техники, а также литературы и искусства. Присвоение званий лауреатов премии традиционно производится в канун Дня Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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