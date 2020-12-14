14.12.2020 (17:54)

В Военном университете обсудили влияние информационной среды на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих

В Военном университете научно-исследовательским отделом (военно-гуманитарных исследований) проведен научный семинар на тему: «Влияние информационной среды на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих: проблемы теории и практики».

В обсуждении рассматривались следующие темы:

средства, формы и способы информационно-психологического влияния на человека, общество и вооруженные силы;

защита войск от негативного информационно-психологического воздействия в условиях современных гибридных войн.

Во вступительном слове начальник научно-исследовательского отдела (военно-гуманитарных исследований) полковник Наталья Кандыбко отметила, что в современном мире развивающиеся информационно-коммуникационные технологии все активнее будут воздействовать на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих и военную безопасность страны в целом. В связи с этим необходимо активно выявлять и анализировать источники негативного информационно-психологического воздействия и вырабатывать эффективные средства противодействия.

С содержательными докладами выступили адъюнкты кафедры социально-культурной деятельности подполковник Виталий Жуков и старший лейтенант Лана Хугаева. В ходе выступлений проанализирована роль новых цифровых технологий как фактора информационного противоборства, рассмотрены основные взгляды ведущих стран НАТО на проблемы информационной безопасности.

Учитывая высокую значимость и актуальность тематики, организаторы приняли решение придать научному семинару статус постоянно действующего.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице