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14.12.2020 (17:54)

В Военном университете обсудили влияние информационной среды на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих

В Военном университете научно-исследовательским отделом (военно-гуманитарных исследований) проведен научный семинар на тему: «Влияние информационной среды на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих: проблемы теории и практики».

В обсуждении рассматривались следующие темы:

  • средства, формы и способы информационно-психологического влияния на человека, общество и вооруженные силы;
  • защита войск от негативного информационно-психологического воздействия в условиях современных гибридных войн.

Во вступительном слове начальник научно-исследовательского отдела (военно-гуманитарных исследований) полковник Наталья Кандыбко отметила, что в современном мире развивающиеся информационно-коммуникационные технологии все активнее будут воздействовать на морально-политическое и психологическое состояние военнослужащих и военную безопасность страны в целом. В связи с этим необходимо активно выявлять и анализировать источники негативного информационно-психологического воздействия и вырабатывать эффективные средства противодействия.

С содержательными докладами выступили адъюнкты кафедры социально-культурной деятельности подполковник Виталий Жуков и старший лейтенант Лана Хугаева. В ходе выступлений проанализирована роль новых цифровых технологий как фактора информационного противоборства, рассмотрены основные взгляды ведущих стран НАТО на проблемы информационной безопасности.

Учитывая высокую значимость и актуальность тематики, организаторы приняли решение придать научному семинару статус постоянно действующего.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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