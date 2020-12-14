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14.12.2020 (17:15)

Командир-подводник Северного флота стал Героем России

В соответствии с Указом Президента России высшее звание «Герой Российской Федерации» присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову. Он награждён знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов.

Капитан 1 ранга Дмитрий Маслов служит в соединении атомных подводных лодок Северного флота с момента окончания профильного военно-морского вуза более 20 лет. Он последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава.

Помимо свершений в военной службе офицер имеет высокие достижения в спорте: он неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооружённых Сил, входил в команду флота на всеармейском этапе «Командирских стартов». В 2020 году выполнил норматив мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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