14.12.2020 (16:50)

Юнармейскому отряду из Ингушетии присвоили имя героя-летчика

В День Героев Отечества юнармейцы школы №4 сельского поселения Кантышево получили свидетельство о присвоении имени Мурада Оздоева - летчика, участника Великой Отечественной войны. В этот день ряды движения пополнили еще два десятка школьников.

Церемония прошла в присутствии родных и близких Героя России, представителей парламента, правительства, ветеранских и общественных организаций.

«У нас много выдающихся людей, но мне очень приятно, что юнармейцы выбрали именно моего отца. Его имя уже носит школа №2 в Назрани, теперь память о защитнике Родины будет сохранять еще и юнармейский отряд», - поделился впечатлениями сын легендарного летчика Казбек Оздоев.

Документ, свидетельствующий о новом статусе отряда, директору школы №4 Якубу Манкиеву вручила руководитель регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Мадина Богатырева.

«Такая церемония проходит в нашей республике впервые. В истории регионального штаба не было такого, чтобы юнармейцам на официальном уровне присваивали имя легендарного Героя, летчика и их земляка. На этих ребятах лежит особая ответственность – делом доказать, что они достойные наследники Победы. Теперь у них в работе появился особый смысл – беречь священную правду, не допустить предательства и забвения Героев», - пояснила она.

Внук фронтовика – футболист сборной России Магомед Оздоев на официальной церемонии присутствовать не смог. Но прислал для ребят видеообращение, в котором поблагодарил юнармейцев за то, что в память о прославленном родственнике был назван отряд.

«Любые занятия, которые воспитывают дисциплину и характер – полезны. Спорт и армия – это то, что проверяет человека, формирует его характер и волю к победе. Занимайтесь спортом, учите военное дело и будьте настоящими патриотами. Ведь, подвиг моего родственника, чье имя будет носить ваш отряд – бесценен. Он должен быть для вас примером. Каждый, кто живет достойно, уважает старших, защищает слабых и восхваляет свой народ – есть герой» - обратился к ребятам Магомед Оздоев.

Со словами напутствия к ребятам обратился и боец международной лиги ММА Ингисхан Оздоев.

«Я не сомневаюсь, что именно этот отряд станет силой и опорой государства. Любите свое Отечество, будьте его патриотами и достойными гражданами нашей страны», - подчеркнул он.

«Мурад Оздоев воевал с самого начала войны в составе 431-го авиационного полка. Летал на ЛаГГ-3 и Як-9. В январе 1944 года отважный летчик направил свой подбитый самолет на эшелоны врага, а сам в последний момент успел выпрыгнуть с парашютом. Получил тяжелые ранения и попал в плен. Больше года его волю пытались сломить в концлагере, но он вынес все испытания. Мурад Оздоев – пример безграничного мужества, стойкости и героизма. На таких, как он, следует равняться. Юнармейцы сохранят историческую память. Святая обязанность ребят – чтить славные традиции нашего народа», - отметил исполняющий обязанности начальника Главного штаба Юнармии генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

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