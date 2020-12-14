14.12.2020 (16:00)

В Главном командовании ВМФ подведены итоги деятельности по материально-техническому обеспечению участия сил флота в учениях «Кавказ» и «Океанский щит»

В Адмиралтействе прошло совещание под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. На нем были подведены итоги деятельности по материально-техническому обеспечению действий сил Военно-Морского Флота в ходе основных мероприятий боевой подготовки в 2020 году.

В частности, на совещании было отмечено, что большой практический опыт по материально-техническому обеспечению группировок сил флотов в дальних морских зонах был получен в этом году в ходе проведения СКШУ «Кавказ-2020» и оперативного учения «Океанский Щит – 2020».

В ходе этих учений привлекались силы обеспечения от всех флотов.

Суда обеспечения пополняли запасы материальных средств, действуя на межфлотском уровне. Всего в ходе мероприятий непосредственно в море было подано около 13 тыс. тонн запасов. «Своевременное выполнение мероприятий материально-технического обеспечения позволило выполнить поставленные войскам (силам) ВМФ задачи без срывов и переносов», – отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов по итогам совещания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице