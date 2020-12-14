14.12.2020 (15:11)

В Нижнем Тагиле воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса выполнили первые самостоятельные прыжки с парашютом

В прошедшие выходные на аэродроме Нижнетагильского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России «Быньги» прошли сборы Екатеринбургского кадетского корпуса.

По окончании сборов 30 кадетов выполнили первые самостоятельные прыжки с парашютом.

С начала нового учебного года Областной центр развития кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки проводит уже четвертые сборы по парашютно-десантной подготовке на базе Нижнетагильского АСК ДОСААФ России. За это время в нем обучились и совершили первый прыжок с парашютом более 100 учащихся 10 и 11 классов.

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