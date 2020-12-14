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14.12.2020 (14:36)

Снайперы и гранатометчики ЦВО остановили наступление условного противника на учении в Сибири

Снайперы и гранатометчики мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области остановили наступление условного противника на военные объекты.

По замыслу учения, военнослужащие получили разведданные с беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» о наступающих силах условного противника, в которых задействованы высокоманевренные автомобили и легкобронированная техника. Снайперы и гранатометчики скрытно выдвинулись в район движения колонны для занятия обороны, оборудовали позиции и при приближении сил «противника» уничтожили технику из гранатометов РПГ-7В, а разрозненные группы незаконных вооруженных формирований из снайперских винтовок Драгунова (СВД). 

Во время учения особое внимание уделялось вопросам взаимодействия между военнослужащими во время выполнения учебно-боевых задач, вопросам ведения разведки целей и правильного определения дальности до них.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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