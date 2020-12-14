14.12.2020 (14:14)

Многофункциональный комплекс БпЛА «Орлан-10» поступил на вооружение в горное соединение ЦВО

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, получили на вооружение новейший комплекс беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10».

Поступающий на вооружение комплекс в ходе плановых мероприятий боевой подготовки будет применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии горного соединения, а также для корректировки огня.

Комплекс БпЛА «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Наземный пункт управления комплексом смонтирован на базе шасси автомобиля КамАЗ.

Особенностью данного комплекса является возможность противостоять средствам РЭБ условного противника. Его применение позволит вести воздушную разведку в условия активного радиоподавления.

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