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14.12.2020 (13:56)

Под Оренбургом снайперы ЦВО учились уничтожать беспилотники противника

В Оренбургской области военнослужащие снайперских подразделений Центрального военного округа учились уничтожать беспилотные летательные аппараты противника.

По замыслу тактико-специального учения, в ходе которого были задействованы снайперы и военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотники противника были обнаружены с помощью новейших радиолокационных станций «Борисоглебск» до их подлета к объектам. После чего, каждая снайперская пара получила свой сектор стрельбы, в котором могли появиться БпЛА. Летательные аппараты противника уничтожались огнем из 7,62-миллиметровых снайперских винтовок СВД и 12,7-миллиметровых армейских винтовок АСВК. Особое внимание уделялось маскировке огневых позиций, а также правильному оборудованию снайперских лежек в холодное время года.

В учении приняли участи более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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