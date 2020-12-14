14.12.2020 (13:23)

Двадцать призывников из Калининграда начали службу в научно- производственной роте Балтийского флота

Для прохождения военной службы по призыву в научную роту Минобороны РФ были отобраны и отправлены 20 молодых людей, проживающих на территории Калининградской области. Сегодня все они начали службу в дивизионе строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота и приступили к курсу начальной военной подготовки.

По словам военного комиссара Калининградской области полковника Юрия Бойченко, все призванные в данные подразделения, имеют высшее и среднее профильное образование, 7 из 20 призывников имеют высшее техническое образование. В ходе осеннего призыва особое внимание было уделено мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса: по прибытии на приёмный пункт призывники прошли барьерный пост с термометрией, сдали анализы на COVID-19 в подвижной лаборатории. После этого все молодые люди были проверены на отсутствие в организме наркотических средств, переодеты в форму одежды и получили все положенные виды довольствия. В подразделении, для военнослужащих уже созданы все условия, для службы и для будущей работы.

Для региона это уже пятая отправка граждан в данные подразделения. В декабре 2018 года первые 20 калининградцев уже были отправлены в научно-производственную роту флота.

Военнослужащие научно-производственной роты Балтийского флота будут проходить службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» - работать кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Военнослужащие большую часть службы будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по специальности на судостроительном предприятии.

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