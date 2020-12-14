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14.12.2020 (13:00)

Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение бронетранспортёров БТР-82А на плаву

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят тренировки по вождению и управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.

Механики-водители отрабатывают вождение боевых машин на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.

Перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучили требования безопасности и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

В ходе занятий механики-водители отрабатывают навыки по преодолению водных участков различной глубины, маневрированию на воде в условиях ограниченного прохода, захождению на водной поверхности в искусственный тупик и выходу из него задним ходом, а также переменному вождению техники по суше и по воде.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано порядка 10 бронетранспортёров.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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