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14.12.2020 (12:40)

Более двух миллионов медицинских масок и ПЦР-тестов получили медицинские учреждения ЦВО

Медицинские учреждения и подразделения Центрального военного округа (ЦВО) получили более двух миллионов медицинских масок, около шести тысяч тестов для забора ПЦР-анализов и выявления антител у пациентов с COVID-19.

Медицинское имущество, необходимое для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, доставили в Екатеринбург и Самару на самолетах Ил-76 и Ту-134. На бортах транспортных самолетов находились медикаменты, более двух миллионов медицинских масок, свыше 500 литров кожного антисептика, около 6 тысяч тестов для проведения ПЦР-исследований и выявления антител к коронавирусу, а также специальные изоляционные боксы для безопасной транспортировки пациентов с COVID-19. Поступившая партия медицинского имущества и медикаментов будет направлена в лечебные учреждения, воинские части и военные учебные заведения, дислоцированные на территории ЦВО, и позволит продолжить непрерывное оказание помощи больным COVID-19 и соблюдение требований по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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