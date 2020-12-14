14.12.2020 (12:15)
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям
Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.
Учебно-боевые упражнения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках сдачи экипажем патрульного корабля курсовой задачи К-2.
Экипаж успешно отработал огневые задачи по поражению морских и воздушных целей, имитирующих корабли и авиацию противника.
В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, а воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.
Также в рамках сдачи курсовой задачи К-2 моряки отработали порядок действия пожарных расчётов аварийно-спасательной группы в случае возникновения нештатных ситуаций при приёме на борт вертолёта.
Мероприятия прошли в одном из морских полигонов Черноморского флота.