14.12.2020 (12:15)

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.

Учебно-боевые упражнения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках сдачи экипажем патрульного корабля курсовой задачи К-2.

Экипаж успешно отработал огневые задачи по поражению морских и воздушных целей, имитирующих корабли и авиацию противника.

В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, а воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.

Также в рамках сдачи курсовой задачи К-2 моряки отработали порядок действия пожарных расчётов аварийно-спасательной группы в случае возникновения нештатных ситуаций при приёме на борт вертолёта.

Мероприятия прошли в одном из морских полигонов Черноморского флота.

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